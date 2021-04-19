Журналистов во время работы на протестных акциях обяжут носить нагрудные знаки и получать QR-коды
Совет по правам человека при президенте России предложил обязать журналистов, работающих на несогласованных митингах, носить нагрудный номерной знак и QR-код, «доступный для верификации» сотрудниками полиции и Росгвардии
Совет по правам человека при президенте России предложил обязать журналистов, работающих на несогласованных митингах, носить нагрудный номерной знак и QR-код, «доступный для верификации» сотрудниками полиции и Росгвардии. Авторы инициативы считают, что это позволит избежать ситуаций, когда сотрудники СМИ оказываются в числе задержанных и пострадавших в результате разгона протестных акций.
СПЧ предложил Союзу журналистов запустить «пилотные проекты» по аккредитации сотрудников СМИ для работы на митингах с занесением в специализированный реестр. Такую же аккредитацию предлагается распространить на блогеров.
Правозащитники отметили, что отсутствие в специальном реестре не запрещает журналистам освещать протестные акции, но они должны понимать, что в этом случае профессиональная деятельность сотрудника СМИ «может быть квалифицирована как участие в несогласованном митинге», пишет «КоммерсантЪ»
Одновременно с этим СПЧ предлагает дать разъяснения Верховному суду РФ о том, что аккредитация и номерной знак «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», если журналист скандировал лозунги во время митинга.
Инициатива обязать журналистов носить на митингах нагрудные знаки и получать QR-коды может принадлежать руководству СПЧ. Член совета Николай Сванидзе сообщил, что этот вопрос с другими правозащитниками не обсуждали.
Напомним, что несколько лет назад журналистов во избежание стычек с силовиками и задержаний на протестных митингах обязали носить жилеты с надписью «Пресса», удостоверения и редакционное задание. Однако последние протестные акции показали, что силовики намеренно игнорируют наличие у сотрудников СМИ спецформы и редакционные задания. На январских митингах в поддержку Алексея Навального правоохранительные органы задержали более ста журналистов. Некоторые из них пострадали в результате применения силы со стороны силовиков.