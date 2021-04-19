ФСИН сообщила о переводе Навального в больницу для осужденных во владимирской колонии №3
Пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила о переводе Алексея Навального из покровской колонии №2 в стационар владимирской областной больницы для осужденных
Пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила о переводе Алексея Навального из покровской колонии №2 в стационар владимирской областной больницы для осужденных.
В официальном заявлении ведомства говорится, что такое решение приняла комиссия врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России. Силовики также продолжают утверждать, что состояние здоровья политика оценивается как удовлетворительное. С его согласия ему якобы была назначена витаминная терапия (напомним, что Алексей Навальный держит голодовку).
Больница для осужденных, о которой идет речь, находится на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области.
Лечащий врач политика Анастасия Васильева написала в Twitter, что фактически Алексея Навального перевели не в больницу, а в другую колонию. «Это совсем не больница, где смогут поставить диагноз и назначить лечение по его проблемам. Мы экстренно требуем провести консилиум и допустить к нему нас, его лечащих врачей», - заявила медик.