Экс-сотрудницу Управделами президента обвинили в хищении 1,7 млн евро из бюджета
Бывшая сотрудница Управления делами президента России Ольга Нега стала фигуранткой уголовного дела о махинациях с покупкой мебели для российского особняка в Париже. Речь идет о 1,7 млн евро, выделенных из бюджета на меблировку особняка
Бывшая сотрудница Управления делами президента России Ольга Нега стала фигуранткой уголовного дела о махинациях с покупкой мебели для российского особняка в Париже. Речь идет о 1,7 млн евро, выделенных из бюджета на меблировку особняка, сообщает «КоммерсантЪ».
По данным следствия, мошенничество было совершено еще в 2011 году. Ольга Нега тогда занимала должность заместителя гендиректора «Росзагрансобственности».
Как рассказали в СКР, Ольга Нега, бывший начальник главного управления международного сотрудничества Управделами президента Сергей Болховитин и глава германской компании H&S Андрей Гардт вступили в сговор с целью хищения 1,7 млн евро, которые российскому бюджету по другому делу должна была возместить международная организация «Федерация мира и согласия».
Андрей Гардт предложил «Росзагрансобственности» проект по реконструкции и обустройству принадлежавшего российским властям особняка на бульваре Сошо в Париже. В свою очередь Ольга Нега поручила своим сотрудникам подготовить справку о необходимости закупки мебели для парижского объекта. Сергей Болховитин утвердил эту справку и убедил тогдашнего управляющего делами президента Владимира Кожина, что деньги от «Федерации мира и согласия» необходимо направить именно на закупку мебели для парижского особняка.
В итоге фирма Андрея Гарда получила от Управделами 1,7 млн евро, однако мебель так и не закупила.
Уголовное дело об афере с покупкой мебель было возбуждено осенью 2019 года, а в 2020 году дело против Ольги Неги выделили в отдельное производство. Сейчас бывшая чиновница находится в СИЗО. Андрей Гард объявлен в розыск, а Сергей Болховитин скончался еще в 2017 году.