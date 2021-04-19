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19 апреля 2021, 12:42

Леонид Волков обвинил в утечке данных с сайта «Свободу Навальному!» бывшего сотрудника ФБК

Руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков обвинил в утечке электронных адресов россиян, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!» бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов)

Леонид Волков обвинил в утечке данных с сайта «Свободу Навальному!» бывшего сотрудника ФБК
Фото: РБК

Руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков обвинил в утечке электронных адресов россиян, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!» бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов).

«Как всегда, 99% хакерских атак происходят через инсайдера, через „крысу“. У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера», - рассказал Леонид Волков в эфире «Навальный LIVE».

По словам политика, после увольнения из ФБК у этого сотрудника отобрали все доступы, но у него остался доступ к логам почты. Волков принес свои извинения за утечку данных и пообещал в ближайшее время подробно отчитаться об это инциденте.

Напомним, что 16 апреля стало известно об утечке электронных адресов россиян, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!». Сторонники оппозиционера стали получать на почту письма о неизвестных, в которых содержались угрозы деанонимизации.

Позже директор ФБК Иван Жданов сообщил, что злоумышленники получили доступ только к электронным адресам, без имен, фамилий других уточняющих данных.

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