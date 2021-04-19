Олег Дерипаска заявил о 80 миллионах бедных россиян и обвинил Росстат в «жонглировании статистикой»
Миллиардер Олег Дерипаска опроверг официальные данные российских властей о 20 миллионах россиян, которые живут за чертой бедности. Бизнесмен заявил, что доходы ниже прожиточного минимума имеют больше половины россиян, а Росстат «ловко жонглирует цифрами»
Миллиардер Олег Дерипаска опроверг официальные данные российских властей о 20 миллионах россиян, которые живут за чертой бедности. Бизнесмен заявил, что доходы ниже прожиточного минимума имеют больше половины россиян, а Росстат «ловко жонглирует цифрами».
В своем Telegram-канале Олег Дерипаска написал, что бедными на сегодняшний день можно назвать 80 млн российских граждан.
Миллиардер обвинил Росстат в «виртуозном манипулировании статистикой», поэтому руководство страны получает позитивные отчеты об «успехах» в борьбе с бедностью. Однако в реальности число бедных россиян сокращается только на бумаге.
На прошлой неделе Росстат рапортовал, что в 2020 году уровень бедности в России упал до 12,1%, что на 300 тысяч человек меньше, в чем в 2019 году. В ведомстве отметили, что сократить число малоимущих россиян удалось за счет веерных выплат гражданам во время пандемии коронавируса.
Напомним, что согласно майским указам президента Владимира Путина, к 2024 году число бедных россиян должно сократиться в два раза и составлять не более 6,6% от общего населения страны.