Минфин предложил отложить финансирование и строительство 25 мусоросжигательных заводов
Министерство финансов России выступило с предложением отложить решение о государственном финансировании проекта госкорпорации «Ростех» по строительству 25 мусоросжигательных заводов
Министерство финансов России выступило с предложением отложить решение о государственном финансировании проекта госкорпорации «Ростех» по строительству 25 мусоросжигательных заводов. В ведомстве считают необходимым дождаться запуска первых пяти МСЗ в Московской области и Татарстане, которые находятся на стадии строительства.
Строительство 30 мусоросжигательных заводов продвигает дочернее предприятие «Ростеха» - «РТ-Инвест». Стоимость проекта оценивается в 1,3 трлн рублей.
В Минфине заявили, что совместно с Минэкономразвития провели анализ финансовой модели нового проекта «РТ-Инвеста» и направили свою позицию в правительство. Позиция ведомств заключается в том, чтобы отложить строительство 25 МСЗ до тех пор, пока строящиеся пять заводов не будут достроены и не заработают в полную силу, сообщает РБК.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует этот проект, пока не ответила на письмо Минфина РФ.
Напомним, что ранее «РТ-Инвест» договорилась о строительстве еще 25 МСЗ с госкорпорациями «ВЭБ.РФ» и «Росатом» в разных регионах России. Согласно подсчетам на февраль 2021 года, стоимость этого проекта составит 1,3 трлн рублей.
«Дочка» «Ростеха» просила кабмин предоставить 320 млрд рублей в качестве субсидий из федерального и регионального бюджетов, профинансировать работу новых предприятий на 100 млрд рублей за счет договоров о предоставлении мощности и еще на 840 млрд рублей за счет средств экологического сбора. Последний должны платить производители упаковки.
Минфин РФ назвал запрашиваемую у государства финансовую помощь «беспрецедентными», а Виктория Абрамченко заявила, что мусоросжигательные заводы станут для государства «платиновыми».
Между тем, многие россияне, особенно из числа проживающих вблизи строящихся МСЗ, выступают категорически против сжигания мусора. В этом с ними солидарны экологи, которые настаивают на сортировке и переработке отходов, а также стимулировании бизнесе производить перерабатываемую упаковку. В «РТ-Инвест» на это говорят, что отходы, которые не подаются переработке (например, средства гигиены и подгузники), все равно придется сжигать, чтобы не отправлять их на полигоны.