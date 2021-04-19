Известный ученый-биолог объявил голодовку в знак солидарности с Алексеем Навальным
Бывший профессор Высшей школы экономики и МГУ, ученый-биолог Николай Формозов объявил голодовку из солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным, который почти три недели назад отказался от приема пищи в знак протеста
Бывший профессор Высшей школы экономики и МГУ, ученый-биолог Николай Формозов объявил голодовку из солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным, который почти три недели назад отказался от приема пищи в знак протеста против недопуска к нему в колонию врачей.
Николай Формозов также создал в Facebook группу, в которой к его акции может присоединиться любой желающий. По данным на утро 19 апреля к «голодовке солидарности» присоединились уже 46 человек.
Профессор пояснил, что цель его акции и ее основное требование совпадают с требованием Алексея Навального: это допуск к оппозиционеру квалифицированных врачей и предоставление ему необходимой медпомощи.
Ученый отметил, что жизнь политика находится в реальной опасности, поэтому только массовая гражданская солидарность поможет изменить ситуацию, сообщает Znak.com.
«Если Навального убьют, то это окажется и на совести всех нас, потому что мы ничего не смогли сделать», - добавил профессор.