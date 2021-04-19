Соратник Алексея Навального Владимир Милов покинул Россию
Соратник Алексея Навального Владимир Милов покинул Россию. В эфире телеканала «Навальный LIVE» политик сообщил, что принял такое решение из-за того, что российские власти в ближайшее время могут отдать приказ о его аресте
Соратник Алексея Навального Владимир Милов покинул Россию. В эфире телеканала «Навальный LIVE» политик сообщил, что принял такое решение из-за того, что российские власти в ближайшее время могут отдать приказ о его аресте.
Владимир Милов также рассказал, что долгое время не выходил в эфир «Навальный LIVE» в связи с тем, что во время январских протестов его подъезд был полон «ментов». «Они не входили тогда в квартиру, но я понял, что в ближайшее время это [задержание] состоится. И мне точно нельзя было выходить в эфир», - добавил политик.
Что касается его отъезда из России, то это решение было принято по согласованию с коллегами и соратниками. Поскольку за Миловым закреплен «важный участок работы», то ему было бы не желательно попадать под арест.
«Я активно занимаюсь именно международной политикой, международными связями. И сейчас это суперважно, поскольку именно от международной реакции во многом зависит судьба Алексея Навального», - добавил Владимир Милов.
Политик также отметил, что находится сейчас рядом с главой региональных штабов Алексея Навального Леонидом Волковым. Последний уже давно находится за границей. Волков в начале этого года стал фигурантом уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные митинги.