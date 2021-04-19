Власти Чехии исключат «Росатом» из числа кандидатов на строительство АЭС «Дукованы»
Взаимная высылка дипломатических работников, о которой ранее объявили Прага и Москва, может продолжиться исключением государственной корпорации «Росатом» из числа кандидатов на строительство нового энергоблока чешской АЭС «Дукованы»
Взаимная высылка дипломатических работников, о которой ранее объявили Прага и Москва, может продолжиться исключением государственной корпорации «Росатом» из числа кандидатов на строительство нового энергоблока чешской АЭС «Дукованы». С таким заявлением в понедельник, 19 апреля, выступил вице-премьер Чехии и глава Минпромторга страны Карел Гавличек.
В интервью изданию Pravo г-н Гавличек заявил, что участие «Росатома» в строительстве АЭС «Дукованы» будет невозможным ни в качестве подрядчика, ни в качестве субподрядчика. «Никто из приглашенных к тендеру кандидатов не станет задействовать представителей России», - заявил чешский чиновник, слова которого приводит ТАСС.
Власти страны передумали привлекать «Росатом» к работам из-за дипломатического скандала, который разгорелся в минувший выходные. Напомним, что Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы. Чешские власти также обвинили российских силовиков в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Россия в качестве зеркальной меры объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.