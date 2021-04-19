Правозащитники подали в суд Германии иск против людей из окружения Рамзана Кадырова из-за преследования геев
Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и неправительственная организация «Российская ЛГБТ-сеть» подали иск в суд в Германии против пяти чеченских политиков и силовиков, которые входят в ближайшее окружение главы республики
Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и неправительственная организация «Российская ЛГБТ-сеть» подали иск в суд в Германии против пяти чеченских политиков и силовиков, которые входят в ближайшее окружение главы республики Рамзана Кадырова.
Портал Znak.com со ссылкой на The Guardian сообщает, что истцы обвиняют чеченские власти в преследовании, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и принуждении к убийству как минимум 150 людей из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.
В иске в качестве фигурируют спикер парламента Чечни Магомед Даудов, зампред правительства Чечни Абузайд Висмурадов и глава полиции города Аргун в Чечне Аюб Катаев.
Отметим, что Висмурадов и Катаев ранее попали под санкциями Евросоюза за внесудебные казни представителей секс-меньшинств в Чечне.
Примечательно, что в 2017 году правозащитники уже подавали иск в Международный уголовный суд (МУС) против чеченских властей из-за преследований гомосексуалистов, однако Россия вышла из-под юрисдикции трибунала в Гааге. Новый иск предполагает выдачу ордера на арест ответчиков на территории европейских стран.