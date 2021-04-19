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19 апреля 2021, 08:06

Телеканал «Дождь» перенес празднование своего дня рождения из-за митинга в поддержку Навального

Телеканал «Дождь» перенес ранее анонсированный концерт в честь своего 11-летия с 21 апреля на 27 апреля. Такое решение принято в связи с проведением 21 апреля массового митинга в поддержку Алексея Навального, который находится в колонии

Телеканал «Дождь» перенес празднование своего дня рождения из-за митинга в поддержку Навального
Фото: tehnowar.ru

Телеканал «Дождь» перенес ранее анонсированный концерт в честь своего 11-летия с 21 апреля на 27 апреля. Такое решение принято в связи с проведением 21 апреля массового митинга в поддержку Алексея Навального, который находится в колонии и здоровье которого стремительно ухудшается.

«21 апреля мы не можем отмечать День Дождения, потому что в этот день страна выходит на протесты в поддержку голодающего в лагере Алексея Навального. В этот же день Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию. Нам кажется, что именно поэтому вы остаетесь с Дождем - мы никогда не предпочтем праздники важным новостям», — говорится в официальном заявлении независимого телеканала.

Праздничный концерт в московском клубе Adrenaline Stadium перенесен на вторник, 27 апреля.

Ранее соратники Алексея Навального заявили, что дальше ждать уже нельзя и политика надо срочно спасать. В этой связи 21 апреля на центральных площадях российских городов пройдут акции с требованием допустить к оппозиционеру врачей и предоставить ему необходимое лечение.

Датой митинга было выбрано 21 апреля, так как в этот же день президент Владимир Путин должен обратиться к Федеральному Собранию с ежегодным посланием.

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