Телеканал «Дождь» перенес празднование своего дня рождения из-за митинга в поддержку Навального
Телеканал «Дождь» перенес ранее анонсированный концерт в честь своего 11-летия с 21 апреля на 27 апреля. Такое решение принято в связи с проведением 21 апреля массового митинга в поддержку Алексея Навального, который находится в колонии
Телеканал «Дождь» перенес ранее анонсированный концерт в честь своего 11-летия с 21 апреля на 27 апреля. Такое решение принято в связи с проведением 21 апреля массового митинга в поддержку Алексея Навального, который находится в колонии и здоровье которого стремительно ухудшается.
«21 апреля мы не можем отмечать День Дождения, потому что в этот день страна выходит на протесты в поддержку голодающего в лагере Алексея Навального. В этот же день Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию. Нам кажется, что именно поэтому вы остаетесь с Дождем - мы никогда не предпочтем праздники важным новостям», — говорится в официальном заявлении независимого телеканала.
Праздничный концерт в московском клубе Adrenaline Stadium перенесен на вторник, 27 апреля.
Ранее соратники Алексея Навального заявили, что дальше ждать уже нельзя и политика надо срочно спасать. В этой связи 21 апреля на центральных площадях российских городов пройдут акции с требованием допустить к оппозиционеру врачей и предоставить ему необходимое лечение.
Датой митинга было выбрано 21 апреля, так как в этот же день президент Владимир Путин должен обратиться к Федеральному Собранию с ежегодным посланием.