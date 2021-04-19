Правительство предложило вернуть ГИБДД контроль над дорожными знаками и камерами
Комиссия по законопроектной деятельности федерального правительства одобрила законопроект, который обязывает власти всех уровней согласовывать установку дорожных знаков, разметки, светофоров и камер фиксации нарушений ПДД с МВД России
Комиссия по законопроектной деятельности федерального правительства одобрила законопроект, который обязывает власти всех уровней согласовывать установку дорожных знаков, разметки, светофоров и камер фиксации нарушений ПДД с МВД России. Соответствующий поправки в федеральный закон «Об организации дорожного движения» подготовили в Министерстве транспорта.
Документ фактически возвращает ГИБДД контроль за организацией дорожного движения, в которую входят схемы расстановки дорожных знаков, разметки, светофоров и комплексов фиксации нарушения ПДД. В случае принятия законопроекта, профильные чиновники всех уровней вновь должны будут согласовывать меры по организации дорожного движения с Госавтоинспекцией, сообщает «КоммерсантЪ».
Отметим, что данная процедура была исключена из полномочий дорожной полиции в 2013 году.
В законопроекте прописаны два случая, когда ПОДД согласовывать с МВД чиновникам не придется. Это проведение аварийно-восстановительных работ после ЧП и аварии, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, а также проведение массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток. Оповещать граждан о новых платных парковках также можно без согласования с ГИБДД и только в интернете (сейчас такие изменения необходимо прописывать в печатных СМИ).