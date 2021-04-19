19 апреля 2021, 07:35
Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за инсульта командира экипажа
Грузовой самолет Boeing 777-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Во время полета у командира экипажа случился инсульт
Фото: airliners.net
Грузовой самолет Boeing 777-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Во время полета у командира экипажа случился инсульт.
Представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил агентству ТАСС, что при выполнении рейса у первого пилота произошел инсульт, в результате чего экипаж запросил посадку в ближайшем на пути следования аэропорту.
Сейчас экипаж японской авиакомпании находится на отдыхе. Вылет самолета в Токио запланировал через 18 часов.