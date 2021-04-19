19 апреля 2021, 02:24
Москва объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата в ответ на высылку 18 сотрудников посольства РФ
Одновременно с этим внешнеполитическое ведомство выразило чешским властям «решительный протест» из-за высылки сотрудников российского посольства в Праге
Фото: provizu.ru
Российские власти объявили персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в ответ на высылку 18 своих дипломатов.
В заявлении МИД РФ говорится, что чешские дипломаты должны покинуть российскую территорию не позднее 19 апреля.
Одновременно с этим внешнеполитическое ведомство выразило чешским властям «решительный протест» из-за высылки сотрудников российского посольства в Праге.
Напомним, что власти Чехии объяснили массовую высылку сотрудников российского посольства тем, что эти люди на самом деле являются не дипломатами, а представителями спецслужб.
Прага также обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.