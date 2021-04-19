В Белгороде молодые «справороссы» отчитались о проведении заседания фотографией из кафе-кальянной
В Белгородской области представители молодежного отделения «Справедливой России» отчитались о проведении очередного заседания фотографией из кафе-кальянной
В Белгородской области представители молодежного отделения «Справедливой России» отчитались о проведении очередного заседания фотографией из кафе-кальянной.
Фотография с «заседания» была опубликована в сообществе белгородской МСР в соцсети «ВКонтакте», а внимание на это фото обратил Telegram-канал издания Baza.
В описании говорилось, что «прошло заседание членов совета регионального отделения [партии] с участием депутата белгородского городского совета Сергея Бочарникова», в ходе которого «каждый отчитался о проделанной работе и наметил план работ на ближайшее время».
Депутат Бочарников заявил в интервью изданию «Подъем», что в курении кальяна «нет ничего криминального». В свою очередь руководитель белгородской ячейки МСР Андрей Боднарь заявил, что кальян партийцы заказали уже после заседания.
«Мы работаем на общественных началах, без оплаты. Поэтому совмещаем в свободное от работы время, вот и собрались вечером», — заявил Боднарь и добавил, что на «фотке с кальяном все решили хайпануть».