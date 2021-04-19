19 апреля 2021, 01:12
Власти США предупредили российские власти о последствиях, если Алексей Навальный умрет в колонии
Власти США предупредили Россию о «последствиях», если оппозиционер Алексей Навальный скончается в исправительной колонии из-за отказа в медицинской помощи
Фото: oko-planet.su
Власти США предупредили Россию о «последствиях», если оппозиционер Алексей Навальный скончается в исправительной колонии из-за отказа в медицинской помощи. Соответствующее заявление сделал помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан
Президент Джо Байден назвал происходящее с Алексеем Навальным в тюрьме «несправедливым и неприемлемым». Таким образом глава Белого дома прокомментировал ухудшающееся здоровье политика и отказ в предоставлении ему необходимой медицинской помощи.
Лечащие врачи Алексея Навального бьют тревогу и говорят, что политик может умереть в результате остановки сердца. Однако сотрудники ФСИН продолжают утверждать, что состояние здоровья оппозиционера удовлетворительное и в лечении он не нуждается.