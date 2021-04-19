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19 апреля 2021, 00:35

Экс-президент Эстонии предложил запретить всем россиянам въезд в ЕС

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и предложил запретить всем без исключения российским гражданам въезд на территорию Евросоюза

Экс-президент Эстонии предложил запретить всем россиянам въезд в ЕС
Фото: newsader.com

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и предложил запретить всем без исключения российским гражданам въезд на территорию Евросоюза.

В своем Twitter Хендрик Ильвес написал, что до «вторжения в Крым» россияне «высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом», но сейчас необходимо ввести временный запрет на все визиты россиян в страны ЕС.

«Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев, связанных с семейными обстоятельствами. На кону стоит безопасность Европы. Хватит», — заявил экс-президент.

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление экс-президента Эстонии попыткой обрадовать власти США и «поднять шумиху».

Депутат добавил, что многие страны, напротив, борются за российских туристов, а «турки нервничают» из-за того, что

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