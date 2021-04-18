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18 апреля 2021, 16:31

Команда Алексея Навального объявила о проведении массовой акции протеста 21 апреля

Сторонники Навального назвали дату нового митинга в его поддержку. Участники акции будут требовать немедленного допуска врачей к политику в колонию, состояние здоровья которого стремительно ухудшается

Команда Алексея Навального объявила о проведении массовой акции протеста 21 апреля
Фото: levencovka.ru

Сторонники Алексея Навального назвали дату нового митинга в поддержку оппозиционера. Участники акции будут требовать немедленного допуска квалифицированных врачей к политику в колонию, состояние здоровья которого стремительно ухудшается.

Протестная акция запланирована на 21 апреля. В этот же день президент Владимир Путин должен обратиться с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Команда Алексея Навального планирует провести митинги на центральных площадях российских городов в 19.00. В Москве сбор назначен на Манежной площади, а в Петербурге - на Дворцовой площади.

Ранее сторонники оппозиционера планировали провести митинг, когда на сайте «Свободу Навальному» зарегистрируются 500 тысяч человек. Сейчас на протестную акцию зарегистрировались около 460 тысяч человек, но команда политика решила провести митинг в ближайшее время из-за критической ситуации с его здоровьем.

«Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. (…) События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя», — пояснили сторонники оппозиционера.  

Ранее лечащие врачи Алексея Навального заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям.  Медики опасаются, что у политика может произойти остановка сердца.

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