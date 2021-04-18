18 апреля 2021, 13:09
Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского провалился под лед во время рыбалки и утонул
Начальник Госавтоинспекции Петропавловска-Камчатского утонул в озере во время рыбалки. Высокопоставленный полицейский провалился под лед, а спасти его не удалось
Фото: dialogorybalke.ru
Начальник Госавтоинспекции Петропавловска-Камчатского утонул в озере во время рыбалки. Высокопоставленный полицейский провалился под лед, а спасти его не удалось.
Информацию о гибели главы ГИБДД в результате несчастного случая подтвердили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Камчатскому краю.
По уточненным данным, инцидент произошел 18 апреля на озере Вилюй. На рыбалку полицейский отправился вместе со своими друзьями.
Приятели начальника ГИБДД занимались организационными вопросами, а когда вернулись, что обнаружили его в воде и без признаков жизни.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели начальника ГИБДД.