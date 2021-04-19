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19 апреля 2021, 00:25

«Аэрофлот» выставил на рейсы в Турцию самые вместительные самолеты и взвинтил цены на билеты

Государственная авиакомпания «Аэрофлот» после ограничения авиасообщения с Турцией похоже решила воспользоваться своим монопольным положением на этом направлении и подзаработать на туристах

«Аэрофлот» выставил на рейсы в Турцию самые вместительные самолеты и взвинтил цены на билеты
Фото: european-aviation.net

Государственная авиакомпания «Аэрофлот» после ограничения авиасообщения с Турцией похоже решила воспользоваться своим монопольным положением на этом направлении и подзаработать на туристах. Перевозчик выставил на рейсы самые вместительные самолеты и одновременно повысил цены на билеты.

Напомним, что с 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией под предлогом роста заболеваемости коронавирусом в курортной стране. На этом направлении власти оставили только два регулярных рейса Москва - Стамбул в неделю, выполнять которые будет «Аэрофлот».

Остальные авиаперевозчики летать в Турцию будут только с целью вывоза своих пассажиров, которые уехали туда до приостановки авиасообщения.

Пока конкуренты будут подсчитывать убытки от закрытия популярного направления, «Аэрофлот» планирует зарабатывать на рейсах в Стамбул. Поскольку правительство разрешило летать в турецкую столицу только два раза в неделю, национальный перевозчик поставил на это направление самые вместительные самолеты Boeing 777-300ER, сообщает телеграм-канал «Незыгарь» (табло аэропорта «Шереметьево» это подтверждает). Эти лайнеры могут перевозить на одном рейсе от 400 до 550 пассажиров.

Одновременно с этим «Аэрофлот» взвинтил стоимость билетов в Стамбул и обратно. Так, на середину мая можно купить билет туда-обратно только с ручной кладью по цене от 38 тысяч рублей (самый бюджетный тариф). Стоимость билета с багажом начинается уже от 46 тысяч рублей.

Еще раз напомним, что «Аэрофлот» является государственной авиакомпанией и единственным перевозчиком, который в период действия жестких антикоронавирусных ограничений получил финансовую помощь от государства и разрешение осуществлять рейсы в европейские города для пассажиров со вторым гражданством и ВНЖ. Теперь же национальный перевозчик решил нажиться на россиянах, которые планировали отдохнуть в Турции еще до закрытия этой страны из-за коронавируса.

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