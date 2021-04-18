Меню
Бизнес
«Мы сидим, а денежки идут»
18 апреля 2021, 12:23

Виталий Савельев сохранил за собой акции «Аэрофлота» после ухода из компании. В декларации их нет

Бывший гендиректор «Аэрофлота», а сейчас глава Министерства транспорта России Виталий Савельев оказался владельцем акций государственной авиакомпании

Виталий Савельев сохранил за собой акции «Аэрофлота» после ухода из компании. В декларации их нет

Бывший гендиректор «Аэрофлота», а сейчас глава Министерства транспорта России Виталий Савельев оказался владельцем акций государственной авиакомпании, сообщает Forbes.

По данным издания, после ухода с должности главы «Аэрофлота» Виталий Савельев остался держателем 0,055% акций национального перевозчика, но не указал эту долю в своей декларации за 2020 год. Редакция издания ссылается на отчетность аффилированных лиц авиакомпании от 31 марта 2021 года.

В Министерстве транспорта данную информацию опровергли и заявили, что Виталий Савельев был внесен в список аффилированных лиц «Аэрофлота» на основании его участия в совете директоров, согласно закону о конкуренции и ограничении монополистической деятельности. В ведомстве заверили, что чиновник не является акционером авиакомпании.

В свою очередь источник Forbes в одном из профильных федеральных ведомств сообщил, что Савельев подарил свои акции «Аэрофлота». Кто стал обладателем его доли, не уточняется.

В 2012 году российские СМИ сообщали, что Виталий Савельев продал свои 0,1485% акций авиакомпании примерно за 70 млн рублей.

Отметим, что по итогам декларационной кампании глава Минтранса занял второе место в списке самых богатых федеральных министров после главы Минпромторга Дениса Мантурова. Виталий Савельев задекларировал за 2020 год доход в размере 359,4 млн рублей. В собственности он указал нескольких квартир и земельных участков, автомобилей BMW X5 и Bentley Continental.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер «Аэрофлота» владеет несколькими коттеджами и земельными участками в деревне Жаворонки Одинцовского района Московской области (три участка по 1316, 1349 и 1345 кв.м.), домом и участком в деревне Таганьково того же района (дом 503 кв.м. и участок 1500 кв.м.), а также квартирой в Одинцово площадью 292 кв.м

Материалы по теме
«Аэрофлот» потратит 4,4 млн рублей на еду от Black Star Burger для пассажиров задерживающихся рейсов
Группа компаний «Аэрофлот» получила убыток в 123 млрд рублей из-за пандемии
Авиакомпания «Аэрофлот» предложила сделать платной регистрацию на рейсы в аэропорту
Сейчас на главной
Власти Чехии выслали 18 российских дипломатов и объявили в розыск «отравителей Скрипаля»
дипломатический скандал
Власти Чехии выслали 18 российских дипломатов и объявили в розыск «отравителей Скрипаля»
Власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов, а также объявили в розыск сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова, которых британские власти считают причастными к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери
Авторская колонка
Доведение до войны
До чего нужно было довести страну, чтобы в 2021 году буквально из каждого российского утюга говорили о возможной войне с Украиной? Что нужно было сделать с людьми, чтобы они всерьез обсуждали, чем может угрожать украинская армия Ростову-на-Дону, Таганрогу, Белгороду?
Явлинский Григорий
Россиянам предложили вернуться из Турции по билетам за 10 тысяч рублей
туристы
Россиянам предложили вернуться из Турции по билетам за 10 тысяч рублей
Руководитель оперативного штаба в Общественном совете при Ростуризме Дмитрий Давыденко предложил вывозить россиян из Турции по фиксированной цене 10-12 тысяч рублей за билет
«Вы гарант закона и должны обеспечить его соблюдение»
Алексей Навальный
«Вы гарант закона и должны обеспечить его соблюдение»
Десятки иностранных актеров, режиссеров и писателей обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием оказать квалифицированную медицинскую помощь Алексею Навальному
Если где-то убывает, значит где-то прибывает
доходы чиновников
Если где-то убывает, значит где-то прибывает
Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам декларационной кампании сохранил за собой звание самого богатого министра России. Чиновник задекларировал доход за 2020 год в размере 740,4 млн рублей
Борьба с коррупцией = экстремизм
ФБК
Борьба с коррупцией = экстремизм
Российские власти продолжают атаку на Алексея Навального и его соратников. Пока оппозиционер находится в колонии, прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать ФБК и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями
Владимир Путин отчитался о доходах и имуществе. Дворца в Геленджике в декларации нет
доходы чиновников
Владимир Путин отчитался о доходах и имуществе. Дворца в Геленджике в декларации нет
Доходы некоторых кремлевских чиновников оказались в несколько раз выше, чем доход президента. Владимир Путин задекларировал 9,9 млн рублей, а официальный список собственности главы государства за последние годы практически не изменился
В Великобритании выявили «индийский» штамм с двойной мутацией
коронавирус
В Великобритании выявили «индийский» штамм с двойной мутацией
Впервые этот штамм был обнаружен в Индии, но он уже успел распространиться в других странах. В Великобритании мутацию выявили у 77 жителей страны: 73 случая заражения зафиксированы в Англии и еще четыре – в Шотландии
Замглавы Департамента экономической политики Москвы арестован за взятку
арест чиновников
Замглавы Департамента экономической политики Москвы арестован за взятку
Пресненский райсуд арестовал заместителя главы городского Департамента экономической политики и развития города. Вечером 15 апреля чиновник из мэрии Собянина был задержан при получении крупной взятки
Экономика
Госдума попросит ФАС разобраться с «безумным» ростом цен на отдых в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил профильные комитеты направить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития материалы о резком подорожании стоимости отдыха в России после закрытия Турции и Танзании
Правительство предложило создавать россиянам аккаунт на «Госуслугах» с рождения
госуслуги
Правительство предложило создавать россиянам аккаунт на «Госуслугах» с рождения
Правительство в рамках реализации проекта «Цифровой профиль гражданина» предложило по умолчанию создавать учетную запись на портале «Госуслуги» при любом обращении россиян в государственные органы
Роструд напомнил россиянам о графике выходных и рабочих дней в мае
роструд
Роструд напомнил россиянам о графике выходных и рабочих дней в мае
Представитель Роструда также уточнил в беседе с «Российской газетой», что поскольку 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, то его продолжительность сократится на один час.
Структура мэрии Москвы купила «платиновые» апартаменты в башне «Федерация»
госзакупки
Структура мэрии Москвы купила «платиновые» апартаменты в башне «Федерация»
Структура мэрии Москвы АО «Центральная топливная компания» (принадлежит через АО «Развитие активов» Департаменту городского имущества) купила апартаменты в башке «Федерация» комплекса «Москва-Сити»
В интернет слили электронную почту россиян, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!»
Алексей Навальный
В интернет слили электронную почту россиян, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!»
Подписчики получили письма с текстом: «Продолжайте участвовать в движухах супер-айтишника Волкова, и мы продолжим получать о вас новые данные, ха-ха»
Власти Алушты ограничат подачу воды в жилые дома, чтобы у отелей проблем с водоснабжением не было
Крым
Власти Алушты ограничат подачу воды в жилые дома, чтобы у отелей проблем с водоснабжением не было
Прошлым летом и осенью из-за сильной засухи и водной блокады со стороны Украины в некоторых городах Крыма возникли серьезные проблемы с водоснабжением
Польша выслала трех российских дипломатов
дипломаты
Польша выслала трех российских дипломатов
На сайте МИД Польши сообщается, что соответствующая нота вручена российскому послу. Сотрудников консульства объявили персонами нон грата из-за нарушения ими условий дипломатического статуса и осуществления деятельности, «наносящей ущерб Польше»
Глава Минцифры предложил создать специальные суды для IT-компаний
минцифры
Глава Минцифры предложил создать специальные суды для IT-компаний
Министр отметил, что государственный сектор является самым крупным заказчиком услуг у IT-компаний, а негативным последствием этого стало возбуждение уголовных дел против всех крупных игроков рынка
В мире
США предупредили Кремль о планах и дальше вводить санкции против российской экономики
Администрация президента США Джо Байдена предупредила Россию о своих намерениях и дальше вводить против страны «экономически значимые» санкции. Новые ограничения последуют, если Кремль продолжит свою «вредоносную внешнюю деятельность»