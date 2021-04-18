Виталий Савельев сохранил за собой акции «Аэрофлота» после ухода из компании. В декларации их нет
Бывший гендиректор «Аэрофлота», а сейчас глава Министерства транспорта России Виталий Савельев оказался владельцем акций государственной авиакомпании
Бывший гендиректор «Аэрофлота», а сейчас глава Министерства транспорта России Виталий Савельев оказался владельцем акций государственной авиакомпании, сообщает Forbes.
По данным издания, после ухода с должности главы «Аэрофлота» Виталий Савельев остался держателем 0,055% акций национального перевозчика, но не указал эту долю в своей декларации за 2020 год. Редакция издания ссылается на отчетность аффилированных лиц авиакомпании от 31 марта 2021 года.
В Министерстве транспорта данную информацию опровергли и заявили, что Виталий Савельев был внесен в список аффилированных лиц «Аэрофлота» на основании его участия в совете директоров, согласно закону о конкуренции и ограничении монополистической деятельности. В ведомстве заверили, что чиновник не является акционером авиакомпании.
В свою очередь источник Forbes в одном из профильных федеральных ведомств сообщил, что Савельев подарил свои акции «Аэрофлота». Кто стал обладателем его доли, не уточняется.
В 2012 году российские СМИ сообщали, что Виталий Савельев продал свои 0,1485% акций авиакомпании примерно за 70 млн рублей.
Отметим, что по итогам декларационной кампании глава Минтранса занял второе место в списке самых богатых федеральных министров после главы Минпромторга Дениса Мантурова. Виталий Савельев задекларировал за 2020 год доход в размере 359,4 млн рублей. В собственности он указал нескольких квартир и земельных участков, автомобилей BMW X5 и Bentley Continental.
Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер «Аэрофлота» владеет несколькими коттеджами и земельными участками в деревне Жаворонки Одинцовского района Московской области (три участка по 1316, 1349 и 1345 кв.м.), домом и участком в деревне Таганьково того же района (дом 503 кв.м. и участок 1500 кв.м.), а также квартирой в Одинцово площадью 292 кв.м