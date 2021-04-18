Предприятие «Росатома» потратит 14 млн рублей на два автомобиля Genesis G90
Акционерное общество «Альянстрансатом», которое принадлежит дочерней компании госкорпорации «Росатом», собирается потратить 14,1 млн рублей на два автомобиля представительского класса Genesis G90
Акционерное общество «Альянстрансатом», которое принадлежит дочерней компании госкорпорации «Росатом», собирается потратить 14,1 млн рублей на два автомобиля представительского класса Genesis G90.
Согласно заявке, опубликованной на портале госзакупок, поставщик должен предоставить автомобили указанной модели, которые должны быть выпущены с конвейера в 2021 году.
Заказчик указал, что машины должны быть выполнены в черном кузове и иметь черный кожаный салон. Задние пассажирские кресла должны быть раздельными, сообщает «МБХ медиа».
В 2020 году «Альянстрансатом», который занимается пассажирскими и грузовыми перевозками, потратил на покупку автомобилей бизнес-класса 89 млн рублей. В списке закупок были шесть автомобилей Genesis G90 по 5,9 млн рублей каждый.