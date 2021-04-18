Власти Чехии выслали 18 российских дипломатов и объявили в розыск «отравителей Скрипаля»
Власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов, а также объявили в розыск сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова, которых британские власти считают причастными к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери
Власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов, а также объявили в розыск сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова, которых британские власти считают причастными к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери.
Глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил, что 18 сотрудников российского посольства должны покинуть страну в течение 48 часов. Высылка россиян связана с тем, что под прикрытием дипмиссии они осуществляли разведывательную деятельность на территории Чехии.
Чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в октябре 2014 года. Тогда в результате происшествия погибли два человека.
По данным РБК, полиция Чехии также объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова (настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига). В розыск они объявлены в связи с новыми обстоятельствами, раскрывшимися в ходе расследования «тяжкого преступления». Какого именно преступления, в правоохранительных органах не уточнили.
В полиции официально не подтвердили, что Петрова и Боширова разыскивают по делу о взрыве в Врбетице, однако сообщили, что оба в октябре 2014 года приезжали в Прагу, а затем направились в Злинский край.
Напомним, что Александра Петрова и Руслана Боширова британские спецслужбы считают отравителями экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сами они утверждают, что приезжали в Солсбери якобы в качестве туристов.