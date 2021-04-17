Россиянам предложили вернуться из Турции по билетам за 10 тысяч рублей
Руководитель оперативного штаба в Общественном совете при Ростуризме Дмитрий Давыденко предложил вывозить россиян из Турции по фиксированной цене 10-12 тысяч рублей за билет
Руководитель оперативного штаба в Общественном совете при Ростуризме Дмитрий Давыденко предложил вывозить россиян из Турции по фиксированной цене 10-12 тысяч рублей за билет.
Напомним, что с 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией, оставив только два регулярных рейса в неделю. Россиян, улетевших чартерными рейсами по линии туроператоров, обещают вывезти в плановом порядке. Однако самостоятельные туристы не могут вернуться на родину, так как их билеты на регулярные рейсы были аннулированы, а стоимость перелета оставшимися рейсами превышает уже 100 тысяч рублей.
Дмитрий Давыденко предлагает вывозить россиян из турецких курортов по фиксированной цене за билет, купить которые можно будет через портал «Госуслуги».
«По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат», - заявил общественник, слова которого приводят «Известия».