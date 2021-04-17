Иностранные актеры, режиссеры и писатели потребовали от Путина предоставить медпомощь Навальному
Десятки иностранных актеров, режиссеров и писателей обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием оказать квалифицированную медицинскую помощь Алексею Навальному
Десятки иностранных актеров, режиссеров и писателей обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием оказать квалифицированную медицинскую помощь Алексею Навальному.
Письмо, опубликованное в газете Le Monde, среди прочих подписали Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч, Стивен Фрай, Джуд Лоу, Дэвид Духовны и Том Йорк.
В заявлении говорится, что состояние здоровья Алексея Навального в колонии стремительно ухудшается, а ситуация усугубляется голодовкой, которую политик объявил из-за недопуска у нему врачей. Авторы обращения требуют от Владимира Путина немедленно оказать оппозиционеру квалифицированную медицинскую помощь.
«Избранный Россией президент, и гарант закона, вы должны обеспечить его соблюдение», — говорится в заявлении.
Одновременно с этим лечащие врачи Алексея Навального, направили письмо главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову, в котором просят допустить их к оппозиционеру для обследования, поскольку его состояние «близится к критическому».
«У пациента развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям, и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца», - говорится в письме, которое подписали кардиолог Ярослав Ашихмин, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих, нейрохирург Алексей Кащеев и офтальмолог Анастасия Васильева.
Напомним, что представители ФСИН уверяют, что состояние здоровья Алексея Навального удовлетворительное, а необходимая медицинская помощь ему оказывается. Политик и его адвокаты данную информацию опровергают.