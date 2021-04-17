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17 апреля 2021, 01:23

Депутат Госдумы увидел угрозу нацбезопасности в передаче управления холдингом En+ иностранцам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов направил депутатский запрос главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой провести проверку состава совета директоров En+ Group Олега Дерипаски

Депутат Госдумы увидел угрозу нацбезопасности в передаче управления холдингом En+ иностранцам
Фото: billing.tradernet.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов направил депутатский запрос главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой провести проверку состава совета директоров En+ Group Олега Дерипаски. Парламентария возмутил тот факт, что большую часть совета директоров холдинга, основные производственные мощности которого находятся в Сибири, составляют граждане США и Евросоюза.

«В настоящий момент в российской экономике в сфере управления крупнейшими стратегическими предприятиями складывается ситуация, которая не может не настораживать меня как депутата», - говорится в запросе депутата Михаила Емельянова, который цитирует издание «Бабр».

Напомним, что холдинги En+ и «Русал» Олега Дерипаски в 2018 году попали под санкции США. Основным условием снятия экономических санкций был отках миллиардера от контроля над этими компаниями.

К концу 2019 года большинство голосов в совете директоров указанных компаний стало принадлежать независимым директорам – гражданам США и Евросоюза, которые не связаны с российским олигархом. Американские власти старания г-на Дерипаски оценили и сняли санкции с En+ и «Русала».

Теперь вывод российских собственников из-под управления En+ обеспокоил Государственную думу РФ. Михаил Емельянов заявил, что не знает, что это за люди сейчас управляют компанией, на «которой держится и отечественная металлургия и энергетическая безопасность регионов».

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