Глава Минпромторга Денис Мантуров сохранил звание самого богатого министра
Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам декларационной кампании сохранил за собой звание самого богатого министра России. Чиновник задекларировал доход за 2020 год в размере 740,4 млн рублей
Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам декларационной кампании сохранил за собой звание самого богатого министра России. Чиновник задекларировал доход за 2020 год в размере 740,4 млн рублей. Для сравнения в 2019 году министр заработал 586 млн рублей.
Список имущества Дениса Мантурова за год претерпел некоторые изменения. Глава Минпромторга продал автомобиль «Москвич», но взамен приобрел Tesla Х100D. Чиновник обзавелся четырьмя участками земли, общей площадью 9669 кв.м., подал гостевой дом и ряд зданий хозяйственного назначения, а также купил дом площадью 3075,9 кв.м.
Самым бедным министром стала глава Минкультуры Ольга Любимова, которая заработала всего 9 млн рублей. Почти столько же задекларировал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Его доход за 2020 год составил 9,5 млн рублей.
Среди депутатов Государственной думы самым богатым оказался основатель ABI Group Григорий Аникеев, который задекларировал 2,7 млрд рублей. Вторым по уровню доходов стал депутат от «Единой России» Леонид Симановский, который заработал 1,6 млрд рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал в своей декларации 84 млн рублей, что для государственного служащего тоже неплохо.
Самым богатым членом Совета Федерации стал представитель Камчатского края Валерий Пономарев, который заработал 4,2 млрд рублей. Для сравнения, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала только 17,5 млн рублей.