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Политика
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16 апреля 2021, 20:07

После выхода расследований о дворцах президента власти решили объявить ФБК экстремистской организацией

Российские власти продолжают атаку на Алексея Навального и его соратников. Пока оппозиционер находится в колонии, прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать ФБК и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями

После выхода расследований о дворцах президента власти решили объявить ФБК экстремистской организацией
Фото: rusplt.ru

Российские власти продолжают атаку на Алексея Навального и его соратников. Пока оппозиционер находится в колонии, прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.

Ведомство Дениса Попова считает, что ФБК и штабы оппозиционного лидера «фактически осуществляют экстремистскую деятельность», занимаются «дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации под прикрытием либеральных лозунгов».

По версии столичной прокуратуры, главное целью ФБК и штабов Навального является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции»».

Включение ФБК и штабов Алексея Навального в список экстремистских организаций означает, что власти могут начать уголовное преследование в отношении их руководителей и сотрудников, а также запретить им вести любую банковскую деятельность. Более того, российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за финансирование экстремистских организаций. Напомним, что ФБК осуществляет свою деятельность за счет пожертвований.

Соратники Алексея Навального отметили, что власти решили «пройтись катком» по ФБК и региональным штабам, объявив организации экстремистскими, из-за последних резонансных антикоррупционных расследований о дворцах Владимира Путина и массовых протестных митингов.

Одновременно с этим борцы с коррупцией напомнили о расследовании про главу прокуратуры Москвы Дениса Попова, у которого в 2019 году нашли недвижимость в Испании Черногории, официально оформленную на родственников.

Оппозиционеры выяснили, что жена прокурора Ирина Попова, которая была домохозяйкой, в 2009 году учредила фирму Monte Biser и записала на нее гостиницу в Черногории. Денис Попов тогда зарабатывал 57 тысяч рублей в месяц. Фирме Ирины Поповой принадлежат несколько коттеджей, которые строятся рядом с черногорским горнолыжным курортом Колашин, а в 2010 году она купила квартиру в испанской Марбелье стоимостью 645 тысяч евро.

79-летняя мать скромного московского прокурора Людмила Михайловна оказалась владелицей дома на элитном Рублевском шоссе.

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