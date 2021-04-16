Кремлевские чиновники отчитались о доходах и имуществе. Самым богатым оказался Игорь Левитин
Доходы некоторых кремлевских чиновников оказались в несколько раз выше, чем доход президента. Владимир Путин задекларировал 9,9 млн рублей, а официальный список собственности главы государства за последние годы практически не изменился
Российские чиновники и депутаты начали публиковать декларации о своих доходах и имуществе за 2020 год. Первыми отчитались сотрудники администрации президента.
Так, среди кремлевских чиновников самый большой доход задекларировал помощник президента Игорь Левитин, который заработал 43 млн рублей. В собственности чиновника указаны автомобиль Мерседес-Бенц GLC 250 и доля в квартире площадью 118,4 кв.м. Жена г-на Левитина задекларировала автомобиль Lexus ЕS250, земельный участок площадью 3982 кв.м., дачный дом с хозяйственными постройками 540,9 кв.м, доля в квартире 118,4 кв.м., квартира 94,7 кв. м. и одно машиноместо.
В прошлом году самым богатым чиновником в Кремле был полпред президента в Госдуме Гарри Минх, который на двоих с женой задекларировал — 266,7 млн рублей. В этом году чиновник задекларировал только 16,2 млн рублей.
Неформальное звание самой богатой супруги чиновника сохранила за собой жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Она заработала за прошлый год 212 млн рублей, что на 24 млн меньше ее дохода за 2019 год.
Доходы некоторых кремлевских чиновников оказались в несколько раз выше, чем доход президента. Владимир Путин задекларировал 9,9 млн рублей, а официальный список собственности главы государства за последние годы практически не изменился. Он владеет квартирой площадью 77 кв.м., гаражом площадью 18 кв.м., двумя автомобилями ГАЗ М21, «Нивой» и знаменитым прицепом «Скиф». В пользовании президента также есть квартира площадью 153,7 кв.м. и гаражное место площадью 18 кв.м.
Напомним, что в этом году Фонд борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов) опубликовал два расследования о тайном имуществе Владимира Путина. Одно расследование было посвящено «дворцу президента» в поселке Прасковеевка под Геленджиком с ледовым дворцом, бассейном, вертолетной площадкой, аквадискотекой, винодельней и многим другим. Во втором расследовании говорится о любимой резиденции Владимира Путина на Валдае с огромным СПА-комплексом. Бенефициаром «дворца в Геленджике» после выхода расследования объявил себя близкий друг президента Аркадий Ротенберг, а резиденция на Валдае оказалась оформлена на еще одного друга главы государства Юрия Ковальчука. По документам Управделами президента арендует у бизнесмена эту резиденцию для президента.