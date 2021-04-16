16 апреля 2021, 16:59
В МВД сообщили о возбуждении 82 уголовных дел по факту заражения людей COVID-19
В Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что после ужесточения ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований ведомством было возбуждено 82 уголовных дела. Из ни 23 дела было заведено в 2020 году
Фото: admmaloyaroslavec.ru
Российские правоохранительные органы с начала пандемии возбудили более 80 уголовных дел по факту заражения людей коронавирусной инфекцией по неосторожности.
В Министерстве внутренних дел РФ сообщили ТАСС, что после ужесточения ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований ведомством было возбуждено 82 уголовных дела. Из ни 23 дела было заведено в 2020 году.
Также в полиции сообщили о составлении двух миллионов административных протоколов в отношении организаций и граждан за невыполнение требований в сфере благополучия населения.