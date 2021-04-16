В Москве на дорогу выбросили сотни пробирок с остатками крови из «Гемотеста»
В московском районе Гольяново на одной из улиц обнаружили сотни использованных лабораторных пробирок для забора крови. По предварительным данным, пробирки с биоматериалами принадлежат частной лаборатории «Гемотест»
В московском районе Гольяново на одной из улиц обнаружили сотни использованных лабораторных пробирок для забора крови. По предварительным данным, пробирки с биоматериалами принадлежат частной лаборатории «Гемотест».
Первоначально официальный представитель лаборатории Анна Лисовец опровергла информацию о том, что выброшенные на проезжую часть пробирки принадлежат «Гемотесту». «Это из серии невозможного. Скорее Луна на Землю упадет», - заявила Лисовец, слова которой приводит издание «Подъем».
Позже в «Гемотесте» признали, что пробирки с остатками крови принадлежат им. В лаборатории отметили, что биоматериалы собирались утилизировать, но по неизвестной причине они оказались выброшенными на дороге. Виновником происшествия может быть подрядная организация.
Управление Роспотребнадзора по столице проводит проверку по факту инцидента.