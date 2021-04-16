16 апреля 2021, 16:36
Оператора ФБК приговорили к 2 годам колонии за пост о смерти журналистки Ирины Славиной
Тушинский райсуд Москвы приговорил оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Павла Зеленского к 2 годам лишения свободы за пост в соцсети
Фото: mbk-news.appspot.com
Тушинский райсуд Москвы приговорил оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Павла Зеленского к 2 годам лишения свободы за пост в соцсети, сообщает «Медиазона».
Суд признал его виновным в экстремизме за эмоциональный пост о суициде нижегородской журналистки Ирины Славиной. В своей записи Зеленский указал на то, что в ее смерти виноваты российские власти.
Ранее Зеленский заключил сделку со следствием и признал вину, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Директор ФБК Иван Жданов предполагал, что на их сотрудника оказывается давление в СИЗО.