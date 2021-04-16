Руководителям самарской полиции вынесли предупреждение из-за расследования об отравлении Навального
Руководители самарской полиции получили предупреждение о неполном служебном соответствии из-за расследования о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального
Руководители самарской полиции получили предупреждение о неполном служебном соответствии из-за расследования о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального.
Telegram-канал Baza сообщает, что дисциплинарное взыскание получил начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников и его заместители полковники Андрей Токарев и Олег Федьков.
Предупреждение о неполном служебном соответствии они получили из-за своего подчиненного Кирилла Чупрова, которого ранее обвинили в передаче сведений из закрытой базы «Розыск магистраль». Эта информация была использована для расследования об отравлении Алексея Навального.
В ходе проверки выяснилось, что доступ в закрытые базы в самарской полиции никто особо не контролировал, и туда мог залезть почти любой сотрудник.
Baza отмечает, что приказ о неполном служебном соответствии также был отправлен по соседним регионам, чтобы предупредить всех полицейских об ответственности за использование закрытых баз данных в нерабочих целях.
Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн в свою очередь заявил «Открытым медиа», что его ведомство такого приказа не издавало.
Напомним, полицейский Кирилл Чупрова в настоящее время обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он передал журналистам информацию о перелетах сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании об отравлении Алексея Навального «Новичком».