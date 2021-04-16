16 апреля 2021, 14:59
В Великобритании выявили «индийский» штамм коронавируса с двойной мутацией
Впервые этот штамм был обнаружен в Индии, но он уже успел распространиться в других странах. В Великобритании мутацию выявили у 77 жителей страны: 73 случая заражения зафиксированы в Англии и еще четыре – в Шотландии
Фото: mk.ru
В Великобритании выявили новый опасный штамм коронавируса с двойной мутацией.
Как сообщает телеканал Sky News, впервые этот штамм был обнаружен в Индии, но он уже успел распространиться в других странах. В Великобритании мутацию выявили у 77 жителей страны: 73 случая заражения зафиксированы в Англии и еще четыре – в Шотландии.
Помимо этого, в стране сейчас стремительно распространяется ранее выявленный британский штамм COVID-19 и южноафриканский. Последним в королевстве заразились 600 человек.