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16 апреля 2021, 14:59

В Великобритании выявили «индийский» штамм коронавируса с двойной мутацией

Впервые этот штамм был обнаружен в Индии, но он уже успел распространиться в других странах. В Великобритании мутацию выявили у 77 жителей страны: 73 случая заражения зафиксированы в Англии и еще четыре – в Шотландии

В Великобритании выявили «индийский» штамм коронавируса с двойной мутацией
Фото: mk.ru

В Великобритании выявили новый опасный штамм коронавируса с двойной мутацией.

Как сообщает телеканал Sky News, впервые этот штамм был обнаружен в Индии, но он уже успел распространиться в других странах. В Великобритании мутацию выявили у 77 жителей страны: 73 случая заражения зафиксированы в Англии и еще четыре – в Шотландии.

Помимо этого, в стране сейчас стремительно распространяется ранее выявленный британский штамм COVID-19 и южноафриканский. Последним в королевстве заразились 600 человек.

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