Суд арестовал замглавы Департамента экономической политики Москвы по делу о взятке
Пресненский райсуд арестовал заместителя главы городского Департамента экономической политики и развития города. Вечером 15 апреля чиновник из мэрии Собянина был задержан при получении крупной взятки
Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца заместителя главы городского Департамента экономической политики и развития города Леонида Кострому. Вечером 15 апреля чиновник из мэрии Сергея Собянина был задержан при получении крупной взятки с поличным.
Задержанного вместе с Леонидом Костромой бывшего первого замдиректора ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Дмитрия Рославцева суд поместил под домашний арест.
Замглавы департамента экономической политики Москвы предъявлено обвинение по статье получение взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что столичного чиновника задержали при получении взятки в размере 4 млн рублей. Это была первая часть взятки за оказание содействия в получении госконтракта на благоустройство Москвы, на которое мэрия тратит миллиарды рублей.
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что дело против Леонида Костромы может затронуть и его непосредственного начальника – главу департамента экономической политики Кирилла Пуртова. Авторы канала отмечают, что вряд ли столь крупная взятка предназначалась чиновнику в ранге заместителя.
Кирилл Пуртов возглавил Департамент экономической политики и развития Москвы в марте 2020 года. Он является земляком и давним коллегой нынешнего главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которого СМИ называют протеже мэра Сергея Собянина.
Чиновников их московской мэрии разрабатывали сотрудники ФСБ, однако дело в итоге завели против заместителя главы департамента, поскольку при Сергее Собянине еще ни один начальник департамента не становился фигурантом уголовного дела. Источники «Первого антикоррупционного СМИ» отметили, что столичные силовики из-за сильного давления со стороны мэрии никогда не трогают «собянинских».
После задержания Леонида Костромы, мэрия пыталась хотя бы предотвратить распространение информации об этом в СМИ, однако на этот раз у московских властей ничего не вышло.