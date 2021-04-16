«Радио Свобода» подала жалобу в ЕСПЧ на российские власти из-за штрафов по закону об инагентах
Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», проекты которой были включены Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов», обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на давление со стороны российских властей
Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», проекты которой были включены Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов», обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на давление со стороны российских властей.
Корпорация просит ЕСПЧ признать действия российских властей «попыткой подавить свободу слова и право народа России на доступ к информации».
Глава «РСЕ/РС» Джейми Флай просит Страсбургский суд принять срочные обеспечительные меры в виде моратория на исполнение судебных решений по административным протоколам в отношении корпорации.
С начала текущего года Роскомнадзор составил в отношении «Радио Свобода» и других медиапроектов корпорации 390 протоколов за отказ маркировать свои материалы как «СМИ-инагент». Общая сумма штрафов по этим протоколам составила 80 млн рублей.
Более того, РКН пригрозил «Радио Свобода» составить в отношении СМИ еще 130 протоколов и по каждому из них удвоить размер штрафа.
В связи с усилением давления со стороны российских властей руководство «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» предложило сотрудникам московского бюро покинуть Россию и перебраться в Чехию и на Украину.