Правительство заплатит нефтяникам 60 млрд рублей за сдерживание цен на бензин
Российское правительство увеличит размер компенсации нефтяным компаниям за принятие мер по сдерживанию внутренних цен на топливо. Минэнерго и Минфин согласовали это решение на фоне снижения курса рубля к американскому доллару
Российское правительство увеличит размер компенсации нефтяным компаниям за принятие мер по сдерживанию внутренних цен на топливо. Минэнерго и Минфин согласовали это решение на фоне снижения курса рубля к американскому доллару, который вместе с мировыми ценами на нефть определяет уровень экспортной альтернативы для топлива.
Представитель Vygon Consulting сообщил «Коммерсанту», что общий размер дополнительных выплат нефтяникам по демпферу составит около 62 млрд рублей. Таким образом, сумма компенсации нефтяным компаниям за сдерживание роста топливных цен увеличилась на 20 млрд рублей.
Напомним, что использование демпферного механизма позволяет удерживать цены на бензин на российском рынке на стабильном уровне.
В начале апреля Росстат сообщил, что стоимость бензина с начала года составила 3,2%, что оказалось в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год.