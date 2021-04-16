Госдума попросит ФАС разобраться с «безумным» ростом цен на отдых в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил профильные комитеты направить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития материалы о резком подорожании стоимости отдыха в России после закрытия Турции и Танзании
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил профильные комитеты направить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития материалы о резком подорожании стоимости отдыха в России после закрытия Турции и Танзании. Ранее участники туристического рынка сообщили, что отдых на отечественных курортах подорожал на 80-120% и назвали ситуацию с ценами «безумием».
Вячеслав Володин назвал столь стремительный рост цен недопустимым. По его словам, на ближайшем заседании Совета Госдумы депутаты обсудят возникшую проблему, выработают предложения по сдерживанию цен и подготовят материалы для ФАС и МЭР.
Напомним, что российские власти приостановили авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня под предлогом роста заболеваемости коронавирусом в этих странах. При этом россияне успели забронировать более 500 тысяч путевок на турецкие курорты общей стоимостью 32 млрд рублей. Ростуризм предложил гражданам обменять заграничные туры на путешествия по России.