Компании бывшей жены главы «Роснефти» заработали в 2020 году 94,4 млн рублей
Больше других в прошлом году заработала фирма «АДМ специальные решения и технологии», которая занимается строительством и модернизацией производств. Компания получила прибыль в размере 149,9 млн рублей
Компании, совладельцем которых является бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина, по итогам 2020 года заработали 94,4 млн рублей.
«МБХ медиа» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» и Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности сообщает, что больше других в прошлом году заработала фирма «АДМ специальные решения и технологии», которая занимается строительством и модернизацией производств. Компания получила прибыль в размере 149,9 млн рублей. Марине Сечиной принадлежит 25% акций фирмы.
Компания «Арена», единственной хозяйкой которой является Сечина, заработала только 353 тысячи рублей. Эта фирма занимается продажей земельных участков.
«Инферни», «Станкофлот» и «Фобос», напротив, закончили прошлый год убытками в размере 4,9 млн рублей, 45,1 млн рублей и 4,8 млн рублей соответственно.
По данным СМИ, ранее Марина Сечина владела 51% акций в компании «Экзект партнерс груп», которая занималась подготовкой персонала для зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.