Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
16 апреля 2021, 11:59

Правительство предложило создавать россиянам аккаунт на «Госуслугах» сразу после рождения

Правительство в рамках реализации проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ) предложило по умолчанию создавать учетную запись на портале «Госуслуги» при любом обращении россиян в государственные органы

Правительство предложило создавать россиянам аккаунт на «Госуслугах» сразу после рождения
Фото: dagmintrud.ru

Правительство в рамках реализации проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ) предложило по умолчанию создавать учетную запись на портале «Госуслуги» при любом обращении россиян в государственные органы. Это может быть обращение за свидетельством о рождении ребенка или получение паспорта.

По действующим правилам для создания профиля на «Госуслугах» гражданину нужно сообщить свою фамилию, имя и отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные, а после этого явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений, сообщают «Ведомости».

Авторы проекта ЦПГ предлагают создавать аккаунт на «Госуслугах» автоматически, то есть как только гражданин или его опекуны обращаются за каким-либо документом лично. Заодно граждане могут пройти идентификацию для портала.

По данным властей, сейчас подтвержденные учетные записи на «Госуслугах» имеют 77 миллионов россиян. Проект «Цифровой профиль гражданина» предполагает увеличение числа пользователей портала до 124 млн человек к 2024 году.

Материалы по теме
Правительство анонсировало появление на портале «Госуслуг» новых «суперсервисов»
В России с 1 мая продать и купить автомобиль можно будет через портал «Госуслуги»
Россиянам могут закрыть удаленный доступ к госуслугам из-за отказа сдать биометрические данные
Сейчас на главной
Структура мэрии Москвы купила «платиновые» апартаменты в башне «Федерация»
госзакупки
Структура мэрии Москвы купила «платиновые» апартаменты в башне «Федерация»
Структура мэрии Москвы АО «Центральная топливная компания» (принадлежит через АО «Развитие активов» Департаменту городского имущества) купила апартаменты в башке «Федерация» комплекса «Москва-Сити»
Польша выслала трех российских дипломатов
дипломаты
Польша выслала трех российских дипломатов
На сайте МИД Польши сообщается, что соответствующая нота вручена российскому послу. Сотрудников консульства объявили персонами нон грата из-за нарушения ими условий дипломатического статуса и осуществления деятельности, «наносящей ущерб Польше»
Глава Минцифры предложил создать специальные суды для IT-компаний
минцифры
Глава Минцифры предложил создать специальные суды для IT-компаний
Министр отметил, что государственный сектор является самым крупным заказчиком услуг у IT-компаний, а негативным последствием этого стало возбуждение уголовных дел против всех крупных игроков рынка
В мире
США предупредили Кремль о планах и дальше вводить санкции против российской экономики
Администрация президента США Джо Байдена предупредила Россию о своих намерениях и дальше вводить против страны «экономически значимые» санкции. Новые ограничения последуют, если Кремль продолжит свою «вредоносную внешнюю деятельность»
Подчиненного Сергея Собянина взяли при получении крупной взятки
арест чиновников
Подчиненного Сергея Собянина взяли при получении крупной взятки
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому по подозрению в получении взятки
ФБК раскрыл тайну резиденции Путина на Валдае
резиденции президента
ФБК раскрыл тайну резиденции Путина на Валдае
Фонд Алексея Навального опубликовал новое расследование об «экстремально богатой» жизни президента Владимира Путина, которого государственная пропаганда пытается позиционировать как очень скромного человека
В Петербурге несколько человек скончались после вакцинации против COVID-19
вакцина от коронавируса
В Петербурге несколько человек скончались после вакцинации против COVID-19
В Санкт-Петербурге скончались несколько человек, которые сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель городского комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец
«Настоящее безумие»
туризм
«Настоящее безумие»
Пакетные туры в Сочи на начало мая подорожали на 112%. При этом в Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи сообщили о среднем росте цен на 50%, так как одни отели повысили стоимость проживания на 20%, а другие – на 100%
Руководители практически всех российских вузов оказались единороссами и депутатами
ВУЗы
Руководители практически всех российских вузов оказались единороссами и депутатами
В России практически все руководители высших учебных заведений оказались связаны с действующей властью. 92% университетских начальников являются членами «Единой России»
Авторская колонка
50 оттенков голода
Прочитав обширную статью Русской службы BBC «Зачем российские заключенные объявляют голодовку и есть ли в этом смысл?», решил прокомментировать особенности этого процесса, исходя из собственного опыта с двумя случаями принудительного кормления «на вязках»
Шестун Александр
Белое не носить, обтягивающее не надевать
чиновники
Белое не носить, обтягивающее не надевать
Мэр города Серова в Свердловской области Василий Сизиков ввел для государственных служащих строгий дресс-код. Кодекс этики чиновника опубликован на сайте городской администрации
США введут против Москвы новые санкции и вышлют российских дипломатов
антироссийские санкции
США введут против Москвы новые санкции и вышлют российских дипломатов
Администрация президента СА Джо Байдена в ближайшее время планирует ввести новые санкции против Москвы и одновременно с этим выслать из страны 10 российских дипломатов.
Британские вирусологи сообщили о способности хлорки убивать коронавирус
коронавирус
Британские вирусологи сообщили о способности хлорки убивать коронавирус
Вирусологи из Имперского колледжа Лондона сообщили о способности хлорированной воды убивать коронавирусную инфекцию. В этой связи шансы заразиться COVID-19 в бассейне являются крайне низкими
Экономика
Госдума отклонила законопроект об освобождении россиян с низкими доходами от уплаты НДФЛ
Депутаты Госдумы на заседании 14 апреля отклонили законопроект об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц граждан с низкими доходами. Речь идет о россиянах, который зарабатывают в месяц меньше двойного МРОТ
В Чехии полиция отказалась следить за исполнением запрета властей собираться на улицах группами
карантин
В Чехии полиция отказалась следить за исполнением запрета властей собираться на улицах группами
В Чехии сотрудники полиции отказались выполнять распоряжение Министерства здравоохранения по контролю за гражданами, которым из-за коронавируса запретили собираться на улицах группами
Должнику гарантируют неприкосновенность
должники
Должнику гарантируют неприкосновенность
Депутаты Госдумы 14 апреля приняли в первом чтении законопроект, которые запрещает судебным приставам списывать со счетов должников все деньги. Согласно документу, гражданам обязаны оставить гарантированную сумму в размере прожиточного минимума
Власти Белоруссии запретили ввоз продукции Nivea
санкции против белоруссии
Власти Белоруссии запретили ввоз продукции Nivea
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся продажи парфюмерно-косметических товаров фирмы Nivea без документов, удостоверяющих качество и безопасность
Отдых в России начал стремительно дорожать после закрытия Турции и Танзании
туристы
Отдых в России начал стремительно дорожать после закрытия Турции и Танзании
Стоимость отдыха на российских курортах стала дорожать после введения запрета на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом