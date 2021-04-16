Правительство предложило создавать россиянам аккаунт на «Госуслугах» сразу после рождения
Правительство в рамках реализации проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ) предложило по умолчанию создавать учетную запись на портале «Госуслуги» при любом обращении россиян в государственные органы
Правительство в рамках реализации проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ) предложило по умолчанию создавать учетную запись на портале «Госуслуги» при любом обращении россиян в государственные органы. Это может быть обращение за свидетельством о рождении ребенка или получение паспорта.
По действующим правилам для создания профиля на «Госуслугах» гражданину нужно сообщить свою фамилию, имя и отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные, а после этого явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений, сообщают «Ведомости».
Авторы проекта ЦПГ предлагают создавать аккаунт на «Госуслугах» автоматически, то есть как только гражданин или его опекуны обращаются за каким-либо документом лично. Заодно граждане могут пройти идентификацию для портала.
По данным властей, сейчас подтвержденные учетные записи на «Госуслугах» имеют 77 миллионов россиян. Проект «Цифровой профиль гражданина» предполагает увеличение числа пользователей портала до 124 млн человек к 2024 году.