В Чечне сотрудники дошкольных учреждений пожаловались на принудительную вакцинацию
В Чечне сотрудники детских садов пожаловались на принуждение к вакцинации против коронавирусной инфекции. За отказ ставить прививку бюджетникам угрожают увольнением. При этом ответственные за вакцинацию чиновники не принимают справки о противопоказаниях к прививке
В Чечне сотрудники детских садов пожаловались на принуждение к вакцинации против коронавирусной инфекции. За отказ ставить прививку бюджетникам угрожают увольнением. При этом ответственные за вакцинацию чиновники не принимают справки о противопоказаниях к прививке.
«Кавказский узел» сообщает, что в распоряжении редакции есть аудиозапись, на которой представитель системы здравоохранения обращается к медработникам дошкольных образовательных учреждений с требованием направить сотрудников в поликлинику для вакцинации портив COVID-19.
Чиновник также просит проводить беседы с сотрудниками, чтобы они в прививочном кабинете не жаловались на принуждение. «Беседуйте с ними у себя в детсаду, разборки делайте там же. Вы ведете работника, который уже знает, что идет на вакцинацию и делает это намеренно. Пусть это будет хоть один человек. А избежать этого не удастся никому. Кто откажется, будут увольнять», - говорит человек на аудиозаписи.
Администрация Чеченской республики пока не прокомментировала сообщения о жалобах бюджетников на принудительную вакцинацию.
Между тем, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова рапортовала, что по состоянию на 16 апреля прививки поставили более 8 млн россиян. Чиновница добавила, что чем больше россиян вакцинируется, тем быстрее снимут антиковидные ограничения.