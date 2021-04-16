16 апреля 2021, 10:42
Роструд напомнил россиянам о графике выходных и рабочих дней в мае
Представитель Роструда также уточнил в беседе с «Российской газетой», что поскольку 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, то его продолжительность сократится на один час.
Фото: zvezdagukovo.ru
Накануне майских праздников Роструд напомнил россиянам о графике выходных дней на этот месяц. В ведомстве уточнили, что работать граждане будут с 4 по 7 мая и с 11 по 11 мая. Соответственно выходные будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
Представитель Роструда также уточнил в беседе с «Российской газетой», что поскольку 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, то его продолжительность сократится на один час.
Следующие длительные выходные ожидаются в июне в честь празднования Дня России. Поскольку 12 июня выпадает на субботу, то россиянам предоставят дополнительный выходной в понедельник, 14 июня.