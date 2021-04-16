Структура мэрии Москвы купила «платиновые» апартаменты в башне «Федерация» за 1,3 млрд рублей
Структура мэрии Москвы АО «Центральная топливная компания» (принадлежит через АО «Развитие активов» Департаменту городского имущества) купила апартаменты в башке «Федерация» комплекса «Москва-Сити»
Структура мэрии Москвы АО «Центральная топливная компания» (принадлежит через АО «Развитие активов» Департаменту городского имущества) купила апартаменты в башке «Федерация» комплекса «Москва-Сити».
Госкомпания выкупила три помещения в восточном корпусе баш «Федерация» на 93-м и 94-м этажах. Среди объектов есть двухуровневые апартаменты площадью 719 кв.м. Общая сумма договора купли-продажи составила 1,3 млрд рублей. Собственность на эту недвижимость оформлена в феврале 2021 года, сообщает РБК.
Помещения в башне «Федерация», расположенные выше 90-го этажа, считаются «платиновыми». Водоснабжение, отопление и кондиционирование таких апартаментов обеспечивает отдельный независимый технический этаж.
Для каких целей столичные власти приобрели «платиновые» апартаменты в «Москва-Сити», не сообщается. В мэрии и департаменте городского хозяйства закупку пока не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что правительству Москвы уже принадлежат 55 тысяч кв.м офисов в небоскребе «Око» в «Москва-Сити». Эти помещения занимают департаменты городского имущества, транспорта, торговли и услуг и другие учреждения.