Депутаты Мосгордумы потребовали зарплатного равенства. Сейчас за работу платят только единороссам
Депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов подготовил законопроект, который разрешит парламентариям переходить на платную основу работы по собственному желанию
Депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов подготовил законопроект, который разрешит парламентариям переходить на платную основу работы по собственному желанию.
Фактически Михаил Тимонов потребовал зарплатного равенства, отметив, что сейчас зарплату в Мосгордуме получает только руководящий, в котором 11 мест из 15 принадлежат «Единой России» и фракции «Моя Москва»
Справоросс отметил, что депутаты должны «внимательно изучать» инициативы коллег, участвовать в их обсуждении, готовить поправки в действующие законы и рассматривать обращения граждан. «Невозможно вести серьезную работу депутата Мосгордумы, уделяя ей какие-то крохи времени после основной работы», - заявил Михаил Тимонов, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Деньги на зарплату депутатов Тимонов предлагает найти за счет оптимизации текущих расходов Мосгордумы. Так, сейчас в бюджете Москвы на деятельность городского парламента зарезервировано 1,82 млрд рублей, из которых 145 млн рублей выделены на выплату зарплаты депутатам. Если вычесть из этой суммы налоги и страховые взносы, то средний доход парламентариев составит 400 тысяч рублей.