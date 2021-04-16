В интернет слили электронную почту россиян, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!»
Сторонники Алексея Навального получили письма с текстом: «Продолжайте участвовать в движухах супер-айтишника Волкова, и мы продолжим получать о вас новые данные, ха-ха»
Россияне, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!», стали получать от неизвестных письма с угрозой деанонимизации и продажи их телефонных номеров спамерам. Команда оппозиционера подтвердила факт слива в интернет базы данных тех, кто зарегистрировался на митинг в поддержку осужденного политика.
Сторонники Алексея Навального получили письма с текстом: «Продолжайте участвовать в движухах супер-айтишника Волкова, и мы продолжим получать о вас новые данные, ха-ха». Далее неизвестные пишут, что приступили к деанонимизации почтовых адресов и телефонов зарегистрированных на сайте «Свободу Навальному».
Команда Навального сообщила, что использует для рассылки информации по электронным почтам сторонний сервис mailgun.com, поскольку приходится работать с большим объемом электронных адресов. Оппозиционеры также сообщили Znak.com, что речь идет только о базе электронных адресов, без имен и фамилий, а также других уточняющих данных, поэтому самое неприятное, что могут сделать злоумышленники – это отправить письмо с угрозами или спам.
Соратники оппозиционера сообщили, что уже проводят расследование по факту слива почтовых адресов и запросили информацию у сервиса Mailgun по работе с базой.
По данным на 16 апреля, на сайте «Свободу Навальному!» зарегистрировались 438 тысяч человек.