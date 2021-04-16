В Турции и Танзании на момент приостановки авиасообщения находились около 100 тысяч россиян
Ростуризм насчитал более 100 тысяч российских туристов, которые в настоящее время находятся на отдыхе в Турции и Танзании. Напомним, что 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с этими странами до 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом
Ростуризм насчитал более 100 тысяч российских туристов, которые в настоящее время находятся на отдыхе в Турции и Танзании. Напомним, что 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с этими странами до 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Глава ведомства Зарина Догузова сообщила, что в Турции по линии туроператоров находятся сейчас около 50 тысяч туристов, в Танзании - около 4 тысяч. Еще примерно 50 тысяч россиян отдыхают в этих странах в качестве самостоятельных туристов.
В Ростуризме заверили, что все организованные туристы должны планово вернуться домой по окончании отдыха.
Что касается самостоятельных туристов, то у них с возвращением в Россию возникли трудности, так как сейчас выполняется всего два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно. Большая часть билетов была аннулирована, а стоимость билетов на доступные рейсы доходит до 134 тысяч рублей за эконом-класс.