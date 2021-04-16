Десятки ученых и философов написали открытое письмо в защиту студенческого журнала DOXA
Более 60 ученых и философов, среди которых оказались Джудит Батлер, Джоди Дин, Этьен Балибар и Славой Жижек, подписали открытое письмо в поддержку российского студенческого журнала DOXA
Более 60 ученых и философов, среди которых оказались Джудит Батлер, Джоди Дин, Этьен Балибар и Славой Жижек, подписали открытое письмо в поддержку российского студенческого журнала DOXA, сотрудники которого стали фигурантами дела о вовлечении несовершеннолетних в протесты, сообщает МБХ медиа.
Авторы письма отмечают, что популярный журнал DOXA посвящен критике современного университета, служит информационным центром для распространения радикальной философии и поддерживает студентов, преследуемых за «инакомыслие».
В письме говорится, что выдвинутые властями обвинения против редакции журнала являются абсурдными. DOXA опубликовала «невинное видео», призывающее других протестовать без страха, а также показывающее, что отчисление студентов из вузов по политическим мотивам является незаконным.
Напомним, что поводом для уголовного преследования сотрудников редакции DOXA стала видеозапись, в которой говорится о незаконности отчисления студентов за участие в протестных митингах. Этот ролик был опубликован в разгар январских протестов в поддержку Алексея Навального. Позже запись была удалена с YouTube по требованию Роскомнадзора.
Власти усмотрели в этом ролике призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях. По делу сейчас проходят сотрудники редакции Владимир Метелкин, Алла Гутникова, Армэн Арамян и Наталья Тышкевич. Накануне суд в качестве меры пресечения на два месяца запретил им выходить из дома и пользоваться средствами связи.