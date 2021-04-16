В регионах полицейские массово изымают в штабах Навального листовки об акции в поддержку политика
В Иркутске силовики изъяли из офиса штаба листовки с информацией об акции с требованием освобождения Алексея Навального, дата которой еще не была назначена
Сотрудники правоохранительных органов 15 апреля провели обыски в штабах Алексея Навального в Иркутске, Пензе и Пскове.
В Иркутске силовики изъяли из офиса штаба листовки с информацией об акции с требованием освобождения Алексея Навального, дата которой еще не была назначена. Примечательно, что полицейские явились к оппозиционерам сразу же после того, как они сообщили в соцсетях о поступлении нового тиража листовок.
В Пскове полицейские также пришли в штаб Навального из-за листовок с информацией о предстоящей акции. Правоохранители изъяли все листовки, наклейки и ноутбук.
Аналогичная причина визита к соратникам Алексея Навального была и у пензенских силовиков.
Одновременно с этим в Краснодаре была задержана координатор местного штаба Анастасия Панченко. Ее обвинили в выкрикивании «антиполитических высказываний».