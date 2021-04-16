Власти Алушты ограничат подачу воды в жилые дома, чтобы у отелей проблем с водоснабжением не было
Жителей Алушты предупредили об ограничении подачи воды в жилые дома из-за туристов. В связи с началом курортного сезона в дома вода будет подаваться в течение пяти часов в сутки
Жителей Алушты предупредили об ограничении подачи воды в жилые дома из-за туристов. В связи с началом курортного сезона в дома вода будет подаваться в течение пяти часов в сутки.
«Мы переходим на серьезный график, чтобы обеспечить весь курортный сезон водой», - сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева, слова которой приводит РИА Новости.
Чиновница отметила, что ограниченная подача воды в дома позволит не ограничивать водоснабжение санаториев и пансионатов, то есть для туристов проблем с водой не будет.
Напомним, что прошлым летом и осенью из-за сильной засухи и водной блокады со стороны Украины в некоторых городах полуострова возникли серьезные проблемы с водоснабжением. В жилые дома подача воды была ограничена, однако постояльцы отелей с ограничениями практически не сталкивались.