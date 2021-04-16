16 апреля 2021, 02:39
Польша из солидарности с США выслала трех российских дипломатов
На сайте МИД Польши сообщается, что соответствующая нота вручена российскому послу. Сотрудников консульства объявили персонами нон грата из-за нарушения ими условий дипломатического статуса и осуществления деятельности, «наносящей ущерб Польше»
Фото: lenta.ru
Власти Польши вечером 15 апреля объявили о высылке из страны трех российских дипломатов.
На сайте МИД Польши сообщается, что соответствующая нота вручена российскому послу. Сотрудников консульства объявили персонами нон грата из-за нарушения ими условий дипломатического статуса и осуществления деятельности, «наносящей ущерб Польше».
Варшава также выразила солидарность с последними санкциями США против России. Напомним, ранее Вашингтон ввел санкции против российских граждан и технологических компаний из-за кибератак и вмешательство в выборы, а также выслал 10 дипломатов. В Белом доме отметили, что эти люди под дипломатическим прикрытием осуществляли разведывательную деятельность.